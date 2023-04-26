США і Франція відреагували на розмову Зеленського і Цзіньпіна

Білому дому незрозуміло, чи дасть бесіда поштовх до миру, а Єлисейський палац заявив, що "заохочує будь-який діалог".

США і Франція відреагували на телефонну розмову Президента України Володимира Зеленського і лідера КНР Сі Цзіньпіна.

Як повідомляє Дзеркало тижня, Білий дім привітав діалог очільників двох держав, однак висловив сумнів, що наразі незрозуміло, чи ця розмова дасть імпульс миру.

Єлисейський палац заявив, що "заохочує будь-який діалог, який сприяє вирішенню війни в Україні відповідно до фундаментальних інтересів України та міжнародного права", передає CNN. І ця розмова - те саме послання, яке президент Еммануель Макрон передав своєму китайському колезі під час свого візиту до Китаю.

Тоді Макрон сказав Сі Цзіньпіну, що розраховує на те, що той "переконає" Росію та допоможе покласти край війні в Україні.

Нагадаємо, 26 квітня Президент Володимир Зеленський провів першу за час повномасштабної війни телефонну розмову з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Речниця МЗС Китаю повідомила, що розмова відбулася за ініціативи української сторони. Вона додала, що Китай відправить в Україну спецпредставника для "поглибленого діалогу" і "врегулювання кризи". Тим часом Зеленський призначив ексміністра стратегічної промисловості Павла Рябкіна послом України в Китаї.