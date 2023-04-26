Китай ухвалив переглянутий антишпигунський закон. Про це пише Reuters з посиланням на інформаційне агентство Сіньхуа.

“Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників − його вищий законодавчий орган − ухвалив у середу переглянутий закон про контршпигунство”, − зазначає видання.

Закон набуде чинності з 1 липня цього року, повідомило Національне радіо Китаю.

Змінений закон був прийнятий після триденних обговорень Постійним комітетом і є першим оновленням закону з 2014 року.

Як пише Bloomberg, офіційна газета Legal Daily повідомила, що у законі буде змінено визначення шпигунської діяльності, у нього включать кібератаки, спрямовані на державні органи та критичну інформаційну інфраструктуру.

У проєкті поправки, оприлюдненому в грудні, йдеться про те, що інтернет-провайдери повинні будуть надавати технічну підтримку владі в боротьбі зі шпигунством і повідомляти про можливі проблеми.

Видання зазначає, що президент Китаю Сі Цзіньпін використав своє десятиліття при владі, щоб підкреслити проблеми безпеки, у той час як напружені стосунки зі США посилилися через Тайвань, ставлення до меншин у Сіньцзяні та технологічні амбіції КНР.

У зверненні до великого з’їзду Комуністичної партії Сі згадував “безпеку” більше разів, ніж “економіку” − вперше з приходу партії до влади в 1949 році.

Китай також посилив арешти іноземців, підозрюваних у шпигунстві. Минулого місяця Китай затримав співробітника японського виробника ліків Astellas Pharma за підозрою в шпигунстві. За даними газети Mainichi, Китай визнав п'ятьох громадян Японії винними у створенні загрози національній безпеці з 2015 року.

Пекін і Вашингтон звинувачують одне одного у кіберстеженні, а Китай прямо називає американські агентства злочинцями. США звинуватили Китай у поширенні промислового шпигунства з метою “пограбування” американських компаній на додаток до операцій, пов’язаних із національною безпекою.

Нагадаємо, китайська повітряна куля-шпигун, яка літала через США, могла зібрати розвідувальні дані з кількох американських військових об’єктів.