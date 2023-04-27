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США додали Білорусь та Болгарію до списку “країн-піраток”

Огляд дотримання прав інтелектуальної власності в Україні далі призупинено.

США додали Білорусь та Болгарію до списку “країн-піраток”
Фото: Фото з відкритих джерел

Офіс торгового представника США додав Білорусь до списку країн, за якими ведеться посиленне спостереження щодо дотриманням прав інтелектуальної власності (ІВ).

Торгове представництво оприлюднило цьогорічний звіт про стан захисту інтелектуальної власності у світі, пише Reuters

Включення до списку РБ пов’язане з новим законом, який дозволяє у країні несанкціоноване використання творів, захищених авторським правом із “недружніх країн”. Законодавство країни дозволяє перераховувати роялті від неліцензійного використання ІВ до національного бюджету, дозволяючи режиму російського союзника Олександра Лукашенка отримати пряму вигоду від цього.

Щодо України, то звіт продовжує торішнє призупинення перевірки через війну з Росією. Серед найбільших попередніх проблем американці називали порушення авторських прав в інтернеті.

Водночас до списку додали Болгарію − союзника американців по блоку НАТО, оскільки Софія недостатньо усунула недоліки в своєму розслідуванні випадків онлайн-піратства.

Загалом у списку є 29 країн, список пріоритетних спостережень цього року налічує 7 з них: Китай, Чилі, Аргентина, Індія, Індонезія, Росія та Венесуела.

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Китай продовжує впроваджувати поправки до патентного законодавства, закону про авторське право та кримінального законодавства, які були погоджені в угоді з колишнім президентом США Дональдом Трампом, однак швидкість реформ сповільнилася.

У звіті також викладено занепокоєння з приводу “агресивного просування” Європейським Союзом своєї політики ексклюзивних географічних назв на сирах, винах та інших сільськогосподарських продуктах. Це завдає шкоди торговельним маркам США, які виникли раніше, зазначають у США.

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