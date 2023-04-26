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Президенти США та Південної Кореї повідомили про продовження підтримки України

На думку Байдена, зараз світ перебуває в переламній точці.

Президенти США та Південної Кореї повідомили про продовження підтримки України
Фото: EPA

Президенти США Джо Байден і Південної Кореї Юн Сок Йоль під час спільної пресконференції у Білому домі підтвердили намір і надалі підтримувати Україну.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Ми (з президентом Південної Кореї – ред.) розділили наше спільне тверде зобов’язання протистояти разом з народом України жорстокому нападу Росії на їхню свободу, територіальну цілісність і демократію. І рішуча підтримка України з боку Республіки Корея є важливою, оскільки грубе порушення РФ міжнародного права має значення для націй в усьому світі, а не лише в Європі”, - сказав Джо Байден.

Президент США зазначив, що зараз світ перебуває в переламній точці, і вибір, який буде зроблено сьогодні, визначатиме напрямок розвитку світу та майбутнє наших дітей на десятиліття вперед.

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Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль підтвердив, що його країна продовжить підтримувати Україну,і наголосив, що застосування сили з метою позбавлення життя невинних людей, таке як вторгнення Росії в Україну, не може бути виправданим за жодних обставин.

За його словами, під час зустрічі йшлося, зокрема, й про забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

Нагадаємо, у США представили проєкт резолюції "Щодо позиції Палати представників стосовно умов перемоги України". У ньому затверджено політику Штатів про перемогу українців над російським вторгненням та відновлення міжнародно визнаних кордонів 1991 року. 

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