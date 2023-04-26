Президенти США та Південної Кореї повідомили про продовження підтримки України

На думку Байдена, зараз світ перебуває в переламній точці.

Президенти США Джо Байден і Південної Кореї Юн Сок Йоль під час спільної пресконференції у Білому домі підтвердили намір і надалі підтримувати Україну.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Ми (з президентом Південної Кореї – ред.) розділили наше спільне тверде зобов’язання протистояти разом з народом України жорстокому нападу Росії на їхню свободу, територіальну цілісність і демократію. І рішуча підтримка України з боку Республіки Корея є важливою, оскільки грубе порушення РФ міжнародного права має значення для націй в усьому світі, а не лише в Європі”, - сказав Джо Байден.

Президент США зазначив, що зараз світ перебуває в переламній точці, і вибір, який буде зроблено сьогодні, визначатиме напрямок розвитку світу та майбутнє наших дітей на десятиліття вперед.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль підтвердив, що його країна продовжить підтримувати Україну,і наголосив, що застосування сили з метою позбавлення життя невинних людей, таке як вторгнення Росії в Україну, не може бути виправданим за жодних обставин.

За його словами, під час зустрічі йшлося, зокрема, й про забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

Нагадаємо, у США представили проєкт резолюції "Щодо позиції Палати представників стосовно умов перемоги України". У ньому затверджено політику Штатів про перемогу українців над російським вторгненням та відновлення міжнародно визнаних кордонів 1991 року.