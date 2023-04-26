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Російські окупанти обстріляли 5 громад Сумщини

Територію Сумщини обстрілювали з міномету, артилерії та АГС.

Російські окупанти обстріляли 5 громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Протягом дня 26 квітня російські окупаційні війська здійснили обстріли Білопільської, Есманської, Юнаківської, Шалигинської та Середино-Будської громад Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

“Середино-Будська громада: з боку РФ зі ствольної артилерії здійснено обстріл громади – 15 прильотів. Також ворог обстрілював громаду з РСЗВ “Град" - 4 прильоти”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, з гелікоптеру по м. Середина-Буда випущено чотири некерованих ракети, внаслідок чого було пошкоджено чотири житлові будинки.

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По Есманській громаді було зафіксовано 7 прильотів з міномету, обстрілом пошкоджено житловий будинок місцевого жителя та надвірні будови.

На територію Юнаківської громади росіяни скинули 18 мін. За результатами одного з обстрілів поранень зазнали двоє жителів с. Басівка, їх доставлено до лікарні.

Також на території громади підірвався на міні трактор, у ньому пошкоджено обладнання та вибито шибки. Тракторист не отримав тілесних ушкоджень.

По Білопільській громаді було 15 прильотів з міномету та 30 пострілів з АГС, а по Шалигинській громаді було здійснено артобстріл, пошкоджено два житлових будинки.

Нагадаємо, за сьогодні, 26 квітня, російські окупаційні війська чотири рази обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області

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