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Окупанти відправили кримського правозахисника Джеппарова під арешт на 12 діб, - ЗМІ

Російські силовики заявили, що правозахисник під час обшуку у нього вдома чинив опір. 

Окупанти відправили кримського правозахисника Джеппарова під арешт на 12 діб, - ЗМІ
Фото: Антон Наумлюк, Ґрати

Окупаційна влада у Криму відправила під арешт на 12 діб кримського правозахисника Абдурешита Джеппарова. 

Про це повідомляє видання Ґрати

Зазначається, що під арешт Джеппарова відправив так званий Білогірський райсуд у тимчасово окупованому Криму нібито за непокору поліції.

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Російські силовики заявили, що правозахисник під час обшуку у нього вдома чинив опір під час вилучення ноутбука. 

Сам Джеппаров у суді заперечував, що чинив непокору. 

Засідання відбулося без адвоката, оскільки у правозахисника відібрали телефон, і викликати захисника Джеппаров не зміг.

Після арешту Джеппарова привезли в Сімферополь і помістили в ізолятор райвідділу поліції.

Як раніше повідомлялось, зранку 25 квітня російські силовики в окупованому Криму прийшли з обшуком до правозахисника Абдурешита Джеппарова і затримали його.

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