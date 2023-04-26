Окупанти відправили кримського правозахисника Джеппарова під арешт на 12 діб, - ЗМІ

Російські силовики заявили, що правозахисник під час обшуку у нього вдома чинив опір.

Окупаційна влада у Криму відправила під арешт на 12 діб кримського правозахисника Абдурешита Джеппарова.

Про це повідомляє видання Ґрати.

Зазначається, що під арешт Джеппарова відправив так званий Білогірський райсуд у тимчасово окупованому Криму нібито за непокору поліції.

Російські силовики заявили, що правозахисник під час обшуку у нього вдома чинив опір під час вилучення ноутбука.

Сам Джеппаров у суді заперечував, що чинив непокору.

Засідання відбулося без адвоката, оскільки у правозахисника відібрали телефон, і викликати захисника Джеппаров не зміг.

Після арешту Джеппарова привезли в Сімферополь і помістили в ізолятор райвідділу поліції.

Як раніше повідомлялось, зранку 25 квітня російські силовики в окупованому Криму прийшли з обшуком до правозахисника Абдурешита Джеппарова і затримали його.