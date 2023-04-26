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У Києві та Одесі затримали двох колаборанток, які ховалися від правосуддя, - СБУ

На Херсонщині одна з них налагодила водопостачання окупаційним угрупованням, інша - впроваджувала “рубльову зону”.

У Києві та Одесі затримали двох колаборанток, які ховалися від правосуддя, - СБУ
Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила про викриття ще двох прихильниць “русского мира”, що пішли на добровільну співпрацю з ворогом після тимчасового захоплення півдня України.

Про це повідомляє пресслуба відомства. 

“Серед затриманих – колишня очільниця одного з “відділів” створеного агресором “басейнового управління водних ресурсів Херсонської області”. На цій “посаді” вона брала участь у налагодженні водопостачання для потреб окупаційних угруповань рф, які були дислоковані на тимчасово захопленій території регіону. Для цього вона сформувала штат “відділу” і закликала місцевих жителів приєднуватися до лав псевдоустанови”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перед звільненням обласного центру колаборантка втекла до Києва, де планувала “загубитись” серед мешканців столиці і таким чином уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і затримали.

Як повідомляється, ще однією поплічницею агресора виявилась мешканка Херсона, яка під час окупації міста влаштувалась до створеного загарбниками “обласного пенсійного фонду”. Там зловмисниця була задіяна у виконанні вказівок москви щодо запровадження “рубльової зони” в регіоні.

Встановлено, що фігурантка змушувала людей похилого віку отримувати пенсії у російській валюті. Після звільнення міста зловмисниця втекла до Одеси, де її затримали контррозвідники СБУ. Під час обшуків за місцем її тимчасового проживання виявлено готівку в російських рублях, яку окупанти нарахували їй як “зарплату”.

Наразі обом фігуранткам повідомлено про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Одній з них суд уже обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала колаборантку, яка переїхала до Києва під виглядом переселенки і планувала втекти за кордон. Ворожа поплічниця збирала паспортні дані жителів Донецька та передавала окупантам.

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