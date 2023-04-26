Учора військові РФ обстріляли 122 населених пункти України: загинули двоє цивільних

Минулої доби армія окупантів обстріляла вісім областей України. Внаслідок ворожих атак загинули двоє мирних жителів, ще 16 людей отримали поранення.

Про це повідомляє Military Media Center.

Загалом із різних видів озброєння – мінометів, танків, артилерії, РСЗВ, ЗРК, БПЛА, тактичної авіації – окупанти здійснили обстріли 122 населених пунктів. Наразі підтверджено ураження 102 об’єктів інфраструктури.

Попередньо 2 особи загинули та 16 поранено.

Нагадаємо, в Харківській ОВА повідомляли про загибель двох жінок 54 та 57 років внаслідок ракетного удару по Куп’янську 25 квітня.