У західних районах Бахмуту тривають запеклі бої, − Міноборони Великобританії

Ключовою подією за останній тиждень стали бої на околицях міста, особливо біля села Хромове.

У західних районах міста Бахмут у Донецькій області тривають запеклі бойові дії на ближній дистанції.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великобританії з посиланням на розвідку.

“Ключовою подією за останній тиждень стали бої на околицях міста, особливо біля села Хромове, оскільки Україна прагне зберегти контроль над своїм маршрутом постачання 0506”, − йдеться у повідомленні.

Інші варіанти постачання України до Бахмута, ймовірно, ускладнені через багнюку на неґрунтованих коліях.

“Оскільки місто зазнає атаки вже понад 11 місяців, українська оборона Бахмута тепер інтегрована як один з елементів набагато глибшої оборонної зони, яка включає місто Часів Яр на заході”, − додають британці.

Нагадаємо, командуючий східним угрупуванням ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що російська пропаганда подає бої за Бахмут як другу “битву за Сталінград”, оскільки після низки поразок на півночі та півдні України керівництву Росії необхідно продемонструвати хоча б найменший успіх в окупації Донбасу.