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Учора ворог випустив 389 снарядів по території Херсонщини, є поранений

По Херсону окупанти били 11 разів.

Учора ворог випустив 389 снарядів по території Херсонщини, є поранений
Зруйнована церква у селі Кізомис на Херсонщині, скріншот відео
Фото: Олександр Прокудін

За минулу добу противник здійснив 75 обстрілів Херсонської області, випустивши 389 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Місто Херсон ворог обстріляв 11 разів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлі церкви та магазини Білозерської селищної громади Херсонського району”, – йдеться у повідомленні.

Через російську агресію одна людина дістала поранення.

Учора з деокупованої території області евакуювали 118 жителів.

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Нагадаємо, вчора окупанти вкотре обстріляли село Кізомис Білоцерківської громади Херсонської області. Внаслідок атаки пошкоджені і зруйновані будинки, церква, магазини і автомобіль.

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