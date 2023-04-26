Учора ворог випустив 389 снарядів по території Херсонщини, є поранений

За минулу добу противник здійснив 75 обстрілів Херсонської області, випустивши 389 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.
Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
“Місто Херсон ворог обстріляв 11 разів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлі церкви та магазини Білозерської селищної громади Херсонського району”, – йдеться у повідомленні.
Через російську агресію одна людина дістала поранення.
Учора з деокупованої території області евакуювали 118 жителів.
Нагадаємо, вчора окупанти вкотре обстріляли село Кізомис Білоцерківської громади Херсонської області. Внаслідок атаки пошкоджені і зруйновані будинки, церква, магазини і автомобіль.