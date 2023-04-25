Окупанти третій день поспіль обстрілюють село Кізомис Білоцерківської громади Херсонської області. Внаслідок атаки пошкоджені і зруйновані будинки, церква, магазини і автомобіль.
Про це повідомляє у Facebook голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
“Третій день поспіль російські терористи атакують Кізомис Білозерської громади. Зранку ворожа авіація скинула на село дві керовані авіабомби. Наслідки удару – пошкоджені одинадцять житлових будинків, з яких два – зруйновані вщент, церква, два магазини, гаражі й автівка”, – йдеться у повідомленні.
У населеному пункті зникло світло, пошкоджено газопровід та нестабільно працює мобільний звʼязок. На місці вже працюють бригади енергетиків. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Нагадаємо, 23 і 24 квітня російські війська обстрілювали Кізомис. Поранення отримали дві жінки і чоловік.