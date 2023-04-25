Ворожа авіація скинула на село дві авіабомби.

Окупанти третій день поспіль обстрілюють село Кізомис Білоцерківської громади Херсонської області. Внаслідок атаки пошкоджені і зруйновані будинки, церква, магазини і автомобіль.

Про це повідомляє у Facebook голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Третій день поспіль російські терористи атакують Кізомис Білозерської громади. Зранку ворожа авіація скинула на село дві керовані авіабомби. Наслідки удару – пошкоджені одинадцять житлових будинків, з яких два – зруйновані вщент, церква, два магазини, гаражі й автівка”, – йдеться у повідомленні.

У населеному пункті зникло світло, пошкоджено газопровід та нестабільно працює мобільний звʼязок. На місці вже працюють бригади енергетиків. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Нагадаємо, 23 і 24 квітня російські війська обстрілювали Кізомис. Поранення отримали дві жінки і чоловік.