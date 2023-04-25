На Закарпатті до 20 років засудили "прем’єра Підкарпатської русі"
На Закарпатті до 20 років засудили "прем’єра Підкарпатської русі"
Учора оборонці знищили 660 окупантів, 8 танків і 11 безпілотників
Учора оборонці знищили 660 окупантів, 8 танків і 11 безпілотників
Тариф за комплексний медогляд ВЛК на базі цивільних медзакладів становитиме 883 грн, - НСЗУ
Тариф за комплексний медогляд ВЛК на базі цивільних медзакладів становитиме 883 грн, - НСЗУ
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Прихожани Почаївської лаври називають Путіна “правителем” і заявляють, що “українців вбиває Бог”
Прихожани Почаївської лаври називають Путіна “правителем” і заявляють, що “українців вбиває Бог”
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
Підходимо до знакової битви для новітньої історії України, – Буданов
Підходимо до знакової битви для новітньої історії України, – Буданов
Шведський "Жираф" в українських степах
Шведський "Жираф" в українських степах
80 європарламентарів просять французьке МЗС оголосити китайського посла персоною нон грата
80 європарламентарів просять французьке МЗС оголосити китайського посла персоною нон грата
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни зруйнували авіаударом церкву у Кізомисі на Херсонщині

Ворожа авіація скинула на село дві авіабомби.

Росіяни зруйнували авіаударом церкву у Кізомисі на Херсонщині
Скріншот відео
Фото: Олександр Прокудін

Окупанти третій день поспіль обстрілюють село Кізомис Білоцерківської громади Херсонської області. Внаслідок атаки пошкоджені і зруйновані будинки, церква, магазини і автомобіль.

Про це повідомляє у Facebook голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Третій день поспіль російські терористи атакують Кізомис Білозерської громади. Зранку ворожа авіація скинула на село дві керовані авіабомби. Наслідки удару – пошкоджені одинадцять житлових будинків, з яких два – зруйновані вщент, церква, два магазини, гаражі й автівка”, – йдеться у повідомленні.

У населеному пункті зникло світло, пошкоджено газопровід та нестабільно працює мобільний звʼязок. На місці вже працюють бригади енергетиків. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, 23 і 24 квітня російські війська обстрілювали Кізомис. Поранення отримали дві жінки і чоловік. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies