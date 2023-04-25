Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.

Служба безпеки України затримала чергового поплічника ворога, який коригував артудари РФ по військових об’єктах на Донеччині.

Про це повідомляє СБУ.

“Служба безпеки викрила ще одного поплічника рф під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донецької області. Зловмисником виявився мешканець Білозерського району, який у липні минулого року дистанційно вийшов на окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зловмисник збирав для загарбників інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на Бахмутському напрямку. Особливо ворога цікавили розвіддані щодо розташування радіолокаційних станцій українських військ.

Крім того, як повідомляється, фігурант передавав загарбникам координати базування українських військових на території регіону. Потім за його “наводкою” росіяни здійснювали артилерійські обстріли військових об'єктів.

Співробітники СБУ затримали фігуранта під час виконання ворожого розвідувального завдання.

Як встановили кіберфахівці Служби безпеки, комунікацію з агресором він підтримував через "зв’язкового" – представника створеної окупантами "міліції лнр". За його вказівками колаборант виходив на місцевість і збирав розвіддані, які потім передавав ворогу з детальним описом розташування військових об’єктів та прилеглої території, нанесенням точок геолокації, через месенджер в одній із популярних соцмереж.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявили мобільний телефон і ноутбук, які він використовував для листування з окупантами.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.

Фото: СБУ

Нагадаємо, у Лимані СБУ викрила дев'ятьох колаборантів, у їхньому схроні знайшли російську зброю та боєприпаси. Серед знахідок – реактивний піхотний вогнемет "Джміль", гранати Ф-1 та РДГ-2, запали до бойових гранат і 150 набоїв до стрілецької зброї.