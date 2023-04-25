Суд арештував активи дружини Медведчука Оксани Марченко у металургійному гіганті України на понад 1 млрд грн

Суд арештував корпоративні права Оксани Марченко в АТ “Запорізький завод феросплавів” на понад 1 млрд грн. Про це повідомляє пресслуба СБУ.

“Рішення суду стосується 13,7% акцій підприємства, якими дружина Медведчука володіє через чотири офшорні компанії. Запорізький завод феросплавів є монопольним виробником металевого мангану в Україні і входить до списку найбільших металургійних компаній в Європі”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що арешт активів убезпечить їх від продажу чи перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави. Нагадаємо, нещодавно СБУ оголосила в розшук дружину Медведчука Оксану Марченко. Її розшукують як особу, котра переховується від органів досудового розслідування.

Раніше суд арештував майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд грн. Оксана Марченко підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань.