Іран переправляє Росії велику кількість снарядів і патронів морем, − Wall Street Journal

За останні шість місяців вантажні кораблі перевезли понад 300 тисяч артилерійських снарядів і мільйон боєприпасів.

Іран переправляє Росії велику кількість артилерійських снарядів та інших боєприпасів через Каспійське море.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела на Близькому Сході та отримані докуманти.

За останні шість місяців вантажні кораблі перевезли понад 300 тисяч артилерійських снарядів і мільйон боєприпасів з Ірану до РФ.

Раніше йшлося переважно про те, що Іран використовує вантажні літаки для доставки зброї в Росію, а саме дронів.

Останній вантаж боєприпасів для РФ вийшов на початку березня з іранського порту Бандар Амірабад і прибув в російську Астрахань. Російське вантажне судно “Расул Гамзатов” перевезло до окупантів 2 тисячі артилерійських снарядів. Про інші поставки снарядів також повідомляли Sky News.

Росія звернулася за допомогою до Ірану минулого літа. Іранці надали РФ сотні безпілотників із вибухівкою. Крім безпілотників, за словами посадовців, Іран погодився надати Росії понад 300 тисяч снарядів для артилерії. США та інші союзники України кілька місяців тому попередили, що Іран готовий надіслати Росії балістичні ракети. Але цього наразі не сталося.

Так само Росія досі не відправила Ірану сучасні винищувачі Су-35. Раніше цього року іранські чиновники заявили, що очікують на постачання перших російських літаків у середині березня.

Останніми тижнями, за словами близькосхідних посадовців, група іранців відвідала завод на сході Росії, який виробляє сучасні реактивні винищувачі. Чиновники заявили, що це може бути ознакою виконання домовленості.