Всі ключові гуманітарні та природничі дисципліни у школі повинні бути збережені, - Лісовий

Питання оптимізації шкільних предметів нині є питанням експертів і експертного розгляду.

Міносвіти не допускає скорочення ключових дисциплін, таких як історія України, українська мова, хімія, фізика, математика та біологія.

Про це розповів міністр освіти та науки України Оксен Лісовий.

“Всі ключові дисципліни, які є в школі, повинні залишитися. Ми говоримо про оптимізацію програм, ми говоримо про їх концентрацію, скажімо корисними знаннями, ми говоримо про ті дисципліни, якими можливо можна пожертвувати”, - розповів міністр.

Він наголосив, що питання оптимізації шкільних предметів нині є питанням експертів і експертного розгляду.

Лісовий зазначив, що ключові дисципліни мають бути подані таким чином, щоб врахувати можливості дитини засвоїти весь масив знань.

Як раніше повідомлялось, у Міносвіти прискореного переходу на 12-річну систему шкільної освіти наразі не розглядають, оскільки державний стандарт щодо профільної старшої школи тільки розробляють.