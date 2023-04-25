Шведський "Жираф" в українських степах
Шведський "Жираф" в українських степах
Тариф за комплексний медогляд ВЛК на базі цивільних медзакладів становитиме 883 грн, - НСЗУ
Тариф за комплексний медогляд ВЛК на базі цивільних медзакладів становитиме 883 грн, - НСЗУ
Підходимо до знакової битви для новітньої історії України, – Буданов
Підходимо до знакової битви для новітньої історії України, – Буданов
Учора оборонці знищили 660 окупантів, 8 танків і 11 безпілотників
Учора оборонці знищили 660 окупантів, 8 танків і 11 безпілотників
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
Прихожани Почаївської лаври називають Путіна “правителем” і заявляють, що “українців вбиває Бог”
Прихожани Почаївської лаври називають Путіна “правителем” і заявляють, що “українців вбиває Бог”
80 європарламентарів просять французьке МЗС оголосити китайського посла персоною нон грата
80 європарламентарів просять французьке МЗС оголосити китайського посла персоною нон грата
Як відкрити свій курс із такмеду, або Проблеми та біль тактичної медицини в Україні
Як відкрити свій курс із такмеду, або Проблеми та біль тактичної медицини в Україні
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Всі ключові гуманітарні та природничі дисципліни у школі повинні бути збережені, - Лісовий

Питання оптимізації шкільних предметів нині є питанням експертів і експертного розгляду.

Всі ключові гуманітарні та природничі дисципліни у школі повинні бути збережені, - Лісовий
Фото: zhitomir.info

Міносвіти не допускає скорочення ключових дисциплін, таких як історія України, українська мова, хімія, фізика, математика та біологія. 

Про це розповів міністр освіти та науки України Оксен Лісовий.

“Всі ключові дисципліни, які є в школі, повинні залишитися. Ми говоримо про оптимізацію програм, ми говоримо про їх концентрацію, скажімо корисними знаннями, ми говоримо про ті дисципліни, якими можливо можна пожертвувати”, - розповів міністр.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Він наголосив, що питання оптимізації шкільних предметів нині є питанням експертів і експертного розгляду.

Лісовий зазначив, що ключові дисципліни мають бути подані таким чином, щоб врахувати можливості дитини засвоїти весь масив знань.

Як раніше повідомлялось, у Міносвіти прискореного переходу на 12-річну систему шкільної освіти наразі не розглядають, оскільки державний стандарт щодо профільної старшої школи тільки розробляють.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies