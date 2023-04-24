​Міносвіти поки не розглядає прискореного переходу на 12-річну систему шкільної освіти

Згідно із законом України "Про освіту" перехід на 12-річну систему шкільної освіти має відбутися у 2027 році - як частина реформи НУШ.

Прискореного переходу на 12-річну систему шкільної освіти наразі не розглядають, оскільки державний стандарт щодо профільної старшої школи тільки розробляють.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки, передає "Інтерфакс-Україна".

"Згідно із законом України "Про освіту" перехід на 12-річну систему шкільної освіти має відбутися у 2027 році - як частина реформи НУШ. Нині експерти тільки працюють над розробленням державного стандарту про профільну старшу школу. Цей документ визначатиме, яким буде навчання у старших класах. Тож наразі не можна говорити про будь-яке прискорення переходу на 12-річне навчання, оскільки освітній процес повинен бути послідовним і безперервним", - ідеться в повідомленні.

Крім того, перехід до 12-річної системи потребує значних фінансових ресурсів, а вони нині у бюджеті не передбачені.

"Освітні втрати, спричинені ковідом і повномасштабною війною, - це однозначно великий виклик для української системи освіти. МОН разом із низкою профільних експертів шукає різні варіанти для його подолання, однак прискорений перехід на 12-річну систему шкільної освіти нині не розглядається", - зазначили в МОН.

Нагадаємо, в 2017 році Верховна Рада ухвалила нову редакцію закону "Про освіту", яка передбачає введення 12-річного навчання в школі.

16 січня 2020 року Рада прийняла в цілому законопроєкт №0901 «Про повну загальну середню освіту». Він переважно закріплює і розширює норми закону «Про освіту», але впроваджує і деякі нововведення. Про те, які змімни чекають на батьків, учнів та працівників шкіл, читайте в матеріалі LB.ua.