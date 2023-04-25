Росія депортувала майже 20 тисяч українських дітей

Росія не просто вивозить дітей, вона цілеспрямовано знищує їхню національну ідентичність.

Україна збирається посилити співпрацю з ЮНІСЕФ з метою припинення порушення прав українських дітей Росією.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

“На виконання доручення президента України Володимира Зеленського провів зустріч у форматі відеоконференції з виконавчою директоркою ЮНІСЕФ Кетрін Рассел. Обговорили шляхи посилення співпраці з метою припинення порушення прав українських дітей з боку рф, зокрема їх незаконного переміщення з території України, що є депортацією”, – написав Андрій Єрмак.

Як повідомляється, Україна розраховує, що ЮНІСЕФ відіграватиме в цій співпраці одну з найважливіших ролей, зважаючи на великий досвід організації та повагу міжнародної спільноти. Залучення послів доброї волі ЮНІСЕФ – відомих і популярних людей – до висвітлення проблеми порушення РФ прав українських дітей має привернути до цієї теми увагу всього світу.

Голова Офісу президента також повідомив, що проблема депортації державою-агресором неповнолітніх громадян України стоїть надзвичайно гостро. Лише за офіційно підтвердженими даними, 19391 українська дитина незаконно вивезена до РФ, Білорусі або примусово переселена на тимчасово окуповані території України. Загинули чи були вбиті 470 дітей, зазнали поранень 949 дітей, 406 вважаються зниклими безвісти.

Зазначається, що Росія не просто вивозить дітей, вона цілеспрямовано знищує їхню національну ідентичність: вона робить усе, щоб діти забули українську мову, українську історію, своїх рідних.

Зі свого боку Кетрін Рассел висловила стурбованість тим, що відбувається довкола українських дітей у зв’язку з розпочатою Росією агресивною війною.

Сторони домовилися продовжувати активну співпрацю, зокрема через український офіс ЮНІСЕФ.

Нагадаємо, нещодавно Європарламент повідомив, що з 2014 року Росія могла депортували до 300 тис. українських дітей. Остаточна кількість незаконно депортованих до РФ українських дітей не встановлена.

Раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що росіяни хочуть вивезти українських дітей з Херсонщини на Далекий Схід, а з Енергодара до Криму. На ТОТ окупанти продовжують проводити так звані профілактичні медичні огляди, "результати" яких потім використовують для вивезення дітей на "лікування" до Росії.