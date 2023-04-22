З 2014 року Росія могла депортували до 300 тис. українських дітей, – Європарламент

За інформацією Європейського Парламенту, кількість незаконно депортованих у Росію українських дітей може сягати від 16 до 300 тисяч.

Про це повідомляє Мінреінтеграції за підсумками обговорення з Європарламентом питання повернення в Україну вивезених в РФ дітей.

Згідно з повідомленням, євродепутати враховують, що вивозити українських дітей росіяни розпочали ще 2014 року – з часу окупації Криму та частини Донецької й Луганської областей.

Євродепутати також акцентували на тому, що насильницька депортація знову стала можливою, тому що подібні злочини, скоєні в СРСР, свого часу не були засуджені, а винні ніколи не переслідувалися на міжнародному рівні.

На зустрічі також говорили про розслідуваннях воєнних злочинів і злочинів проти людяності та заплановану конференцію для пошуку насильно вивезених з України дітей, організовану Єврокомісією та Польщею.

Нагадаємо, за інформацією уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінця, окупанти намагаються вивезти українських дітей з Херсонщини на Далекий Схід, а з Енергодара Запорізької області – до Криму під виглядом "евакуації".