Для контрнаступу Україні потрібні винищувачі та далекобійні ракети, – Мельник

Обіцяна на зустрічі у форматі “Рамштайн” допомога не є достатньою.

Україні потрібні винищувачі для підтримки контрнаступу, проте союзники наразі не погоджуються надати їх.

Про це заявив в ефірі телемарафону заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник.

Він зазначив, що та допомога, яку союзники України пообіцяли надати на зустрічі у форматі "Рамштайн", є недостатньою. Системи ППО справді є важливими для України, але зараз йдеться не про оборону, а про наступ. А для наступальних дій потрібні в першу чергу винищувачі, щоб підтримати наступ.

"На жаль, поки ця "червона лінія" так і не була перетнута в "Рамштайні". Щоб ці наступальні дії принесли успіх, ми потребуємо наступальної зброї, в першу чергу йдеться про далекобійні ракети та винищувачі. F-16 – оптимальний варіант, але є й інші", – пояснив Мельник.

Раніше Андрій Мельник заявив, що Україні потрібно в 10 разів більше допомоги, щоб закінчити війну цього року.