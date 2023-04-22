Маневровість і мобільність. Французькі АМХ-10 для українських морпіхів
Маневровість і мобільність. Французькі АМХ-10 для українських морпіхів
Експосол Олександр Міщенко вирішив піти з дипломатичної служби, оскільки за 4 місяці йому не знайшлося посади в МЗС
Експосол Олександр Міщенко вирішив піти з дипломатичної служби, оскільки за 4 місяці йому не знайшлося посади в МЗС
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Охорона УПЦ МП використовувала старовинні двері у Лаврі як мішень, – Мінкультури
Охорона УПЦ МП використовувала старовинні двері у Лаврі як мішень, – Мінкультури
На Вінниччині вночі ворожий дрон влучив у об'єкт критичної інфраструктури
На Вінниччині вночі ворожий дрон влучив у об'єкт критичної інфраструктури
​На війні загинув екснардеп із Тернопільщини Олег Барна (оновлення)
​На війні загинув екснардеп із Тернопільщини Олег Барна (оновлення)
Михайло Забродський: «Бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу»
Михайло Забродський: «Бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу»
Рейтинг найбільших Twitter-амбасадорів України. Хто з нардепів очолив його?
Рейтинг найбільших Twitter-амбасадорів України. Хто з нардепів очолив його?
«Це був наче конвеєр». 40 днів роботи у блокадному Маріуполі лікарні №4, що була розташована неподалік Азовсталі
«Це був наче конвеєр». 40 днів роботи у блокадному Маріуполі лікарні №4, що була розташована неподалік Азовсталі
ГоловнаСуспільствоВійна

Набули чинності три санкційних рішення щодо тих, хто підтримує агресію РФ, – Зеленський

В першу чергу йдеться про черговий пакет санкцій проти російського ВПК.

Набули чинності три санкційних рішення щодо тих, хто підтримує агресію РФ, – Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Сьогодні, 22 квітня, набули чинності три нових санкційних рішення щодо тих, хто вкладається в російську агресію і підтримує її.

Про це повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський.

“Передусім це черговий пакет санкцій проти російського ВПК – підприємств, які забезпечують армію-терориста. Цього разу до санкційних списків додано 322 компанії: виробники зброї, комплектуючих і подібного”, – розповів президент.

Він уточнив, що інших два санкційні списки – це фізичні та юридичні особи, які допомагають обходити санкції проти Росії, тримають майно воєнних злочинців та задіяні у знищенні свободи як на території самої Росії, так і в Україні.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

“Наші санкційні пакети детально опрацьовуються, і зокрема – щодо синхронізації з партнерами. Це одне з ключових наших спільних завдань – абсолютно усіх, хто прагне швидшого завершення війни, швидшої нашої перемоги. Завдання – прибрати будь-які можливості Росії обходити санкції. Кожна російська схема, яка дозволяє обійти санкції, додає часу цій війні, додає можливостей агресору”, – зауважив Зеленський.

Тому, на його думку, що жорсткіше санкційний режим проти Росії, що більше обмежень проти держави-терориста та всіх пов’язаних з нею осіб, то швидше буде і завершення агресії.

Раніше виадння Bloomberg з посиланням на джерела повідомило що в одинадцятому пакеті санкцій, який зараз готують у Брюсселі, ЄС має намір заборонити транзит низки товарів через Росію, щоб посилити дотримання вже запроваджених раніше обмежень.

 

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies