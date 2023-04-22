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Оборонці ліквідували російський бойовий гелікоптер Мі-24

“Гарні вечірні новини”.

Оборонці ліквідували російський бойовий гелікоптер Мі-24
Мі-24
Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

Сьогодні Сили оборони України збили ворожий бойовий гелікоптер Мі-24 та чотири безпілотники.

Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.

"Сьогодні наші воїни збили 1 ворожий гелікоптер Мі-24 та 4 БпЛА (2 розвідувальних – "Орлан-10" та Zala, а також 2 дрони-камікадзе типу "Ланцет"), – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, за минулу добу авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили та 1 склад боєприпасів противника.

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