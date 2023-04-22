На Вінниччині вночі ворожий дрон влучив у об'єкт критичної інфраструктури
На Вінниччині вночі ворожий дрон влучив у об'єкт критичної інфраструктури
Рейтинг найбільших Twitter-амбасадорів України. Хто з нардепів очолив його?
Рейтинг найбільших Twitter-амбасадорів України. Хто з нардепів очолив його?
«Це був наче конвеєр». 40 днів роботи у блокадному Маріуполі лікарні №4, що була розташована неподалік Азовсталі
«Це був наче конвеєр». 40 днів роботи у блокадному Маріуполі лікарні №4, що була розташована неподалік Азовсталі
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Охорона УПЦ МП використовувала старовинні двері у Лаврі як мішень, – Мінкультури
Охорона УПЦ МП використовувала старовинні двері у Лаврі як мішень, – Мінкультури
Михайло Забродський: «Бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу»
Михайло Забродський: «Бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу»
​На війні загинув екснардеп із Тернопільщини Олег Барна (оновлення)
​На війні загинув екснардеп із Тернопільщини Олег Барна (оновлення)
Маневровість і мобільність. Французькі АМХ-10 для українських морпіхів
Маневровість і мобільність. Французькі АМХ-10 для українських морпіхів
Експосол Олександр Міщенко вирішив піти з дипломатичної служби, оскільки за 4 місяці йому не знайшлося посади в МЗС
Експосол Олександр Міщенко вирішив піти з дипломатичної служби, оскільки за 4 місяці йому не знайшлося посади в МЗС
ГоловнаСуспільствоВійна

​Сьогодні вдень окупанти обстріляли парк у Херсоні, поранення дістав чоловік

Постраждалого відправили до лікарні.

​Сьогодні вдень окупанти обстріляли парк у Херсоні, поранення дістав чоловік
Ілюстративне фото
Фото: Херсонська ОВА

У суботу 22 квітня близько 14:00 російські військові обстріляли один з парків у Херсоні. Внаслідок атаки поранення отримав чоловік.

Про це повідомив Суспільному керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

"Вдарили по одному з прибережних парків у Херсоні. 46-річний чоловік отримав поранення гомілки, а також садну голови", – сказав він.

Постраждалого відправили до клінічної міської лікарні, де йому надають медичну допомогу.

Підписуйтесь на наш Google News
 

Раніше повідомлялося, що окупанти обстріляли сьогодні центр Херсона. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies