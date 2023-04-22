​Сьогодні вдень окупанти обстріляли парк у Херсоні, поранення дістав чоловік

У суботу 22 квітня близько 14:00 російські військові обстріляли один з парків у Херсоні. Внаслідок атаки поранення отримав чоловік.

Про це повідомив Суспільному керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

"Вдарили по одному з прибережних парків у Херсоні. 46-річний чоловік отримав поранення гомілки, а також садну голови", – сказав він.

Постраждалого відправили до клінічної міської лікарні, де йому надають медичну допомогу.

Раніше повідомлялося, що окупанти обстріляли сьогодні центр Херсона.