Окупанти вимагають від мешканців Нової Каховки виселятися з будинків

Ворог розташовує свою техніку в житлових районах Нової Каховки.

Російські окупанти почали вимагати від мешканців Нової Каховки і селища Дніпряни покинути свої будинки.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

У Новій Каховці і в селищі міського типу Дніпряни окупанти повідомили місцевим жителям, що ті, хто проживає на першій береговій лінії Дніпра, має терміново покинути приміщення. При цьому ворог розташовує свою техніку в житлових районах цих населених пунктів.

Нагадаємо, що у селах між Токмаком і Василівкою Запорізької області окупанти закликають мешканців евакуюватися