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Окупанти вимагають від мешканців Нової Каховки виселятися з будинків

Ворог розташовує свою техніку в житлових районах Нової Каховки.

Окупанти вимагають від мешканців Нової Каховки виселятися з будинків
Фото: змі окупантів

Російські окупанти почали вимагати від мешканців Нової Каховки і селища Дніпряни покинути свої будинки.

Про це повідомив Центр національного спротиву. 

У Новій Каховці і в селищі міського типу Дніпряни окупанти повідомили місцевим жителям, що ті, хто проживає на першій береговій лінії Дніпра, має терміново покинути приміщення. При цьому ворог розташовує свою техніку в житлових районах цих населених пунктів.

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Нагадаємо, що у селах між Токмаком і Василівкою Запорізької області окупанти закликають мешканців евакуюватися

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