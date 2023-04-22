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Представники "бізнес-еліт" Росії шукають на Заході гарантій безпеки, - ГУР

Росіяни таким чином намагаються уникнути відповідальності. 

Представники "бізнес-еліт" Росії шукають на Заході гарантій безпеки, - ГУР
представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Представники так званих еліт Росії намагаються встановити контакти з Україною та іншими державами, щоб отримати гарантії безпеки після поразки РФ у війні.

Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Шукають виходи, безумовно. І не тільки з Україною. Географія, на якій вони намагаються отримати персональні гарантії безпеки для себе, для свого стану, для своїх сімей, досить широка", – розповів він.

За його словами, росіяни таким чином намагаються уникнути притягнення до відповідальності. 

"Зараз це більшою мірою стосується умовної бізнес-еліти, але є вже і представники політичного сегмента. Цей процес буде тільки набирати обертів", - зазначив представник розвідки.

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Нагадаємо, що Європейський Союз готується оголосити новий пакет санкцій проти Росії.

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