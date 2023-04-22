Російські окупанти минулої доби вбили одного мешканця Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, одна людина загинула в Очеретиному. У Мар'їнській громаді пошкоджено 3 приватні будинки: у Красногорівці, Максимільянівці та Зоряному. Зранку відбувся артобстріл Курахового поблизу державного підприємства.

"На Горлівському напрямку росіяни ударили щонайменше чотирма ракетами по Костянтинівці - пошкоджено 3 двоповерхівки, 5 приватних будинків, 2 будівлі на території соціального закладу та адмінбудівлю. У Нью-Йорку поранено 2 людини, серед них - дитина. Батьки були попереджені про небезпеку, але знехтували нею. У містечку пошкоджено 6 будинків та інфраструктурний об'єкт. У Бахмуті зафіксовано пошкодження ще 5 багатоповерхівок", - йдеться у повідомленні.

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Нагадаємо, що 18 квітня російська армія 33 рази обстріляла Донецьку область: ворожих атак зазнали 14 населених пунктів. Всього за добу росіяни вбили одного жителя Донеччини, поранили ще 13.