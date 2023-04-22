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Чехія пропонує партнерам збільшити програму з модернізації танків для України

Йдеться про десятки танків для України.

Чехія пропонує партнерам збільшити програму з модернізації танків для України
Танк Т-72
Фото: ukroboronprom.com.ua

На засіданні Контактної групи з питань оборони України Чехія запропонувала модернізувати більше танків Т-72 у межах партнерського проєкту з Нідерландами та США.

Про це повідомила "Європейська правда".

"Ми пропонуємо збільшити темпи виробництва ще на десятки (танків – ред.), якщо партнери зацікавлені у фінансуванні цього проекту", – зазначив директор Агентства міжурядової оборонної співпраці Чехії Алеш Витечка.

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Крім того, заступник міністра оборони Чехії Даніель Блажковець розповів, що Чехія "поєднує максимальні пожертви з армійських запасів, закупівлі з державних фондів, спільнокошт і комерційні поставки" у питаннях військової допомоги Україні.

За його словами, пріоритетами Чехії є БМП-2, танки, боєприпаси великого калібру, засоби радіоелектронної боротьби, розвідки та протиповітряної оборони.

Як стало відомо, в межах тристороннього проєкту зі США та Нідерландами з постачання понад 90 модернізованих танків Т-72 Україна вже отримала 37.

Також Чехія готова вести переговори про створення центру з технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту важкої техніки. Такий центр можуть створити на базі державної компанії VOP та кількох приватних компаній.

Нагадаємо, країни-учасниці Контактної групи з питань оборони України надали ЗСУ понад 230 танків.

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