Чехія має домагатися початку переговорів про вступ України до ЄС цього року, - Петр Павел

Президент Чехії Петр Павел вважає, що вже цього року його країна повинна домагатися початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Про це повідомляють České noviny.

“Чим ширше буде зона стабільності на схід від наших кордонів, тим безпечніше ми будемо тут”, – сказав Павел журналістам після зустрічі з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

За його словами, якнайшвидше членство України в ЄС відповідає інтересам Чехії, і Чехія повинна наполягати на тому, щоб "переговори про вступ з Україною дійсно почалися до кінця цього року".

Президент Чехії розкритикував односторонні блокади імпорту українського зерна, які запровадили Польща, Словаччина та інші країни через проблеми зі збутом власного виробництва. Павел вважає, що ЄС міг би замість цього запровадити тимчасові тарифи.

Нагадаємо, уряд Польщі заборонив імпорт сільськогосподарської продукції з України з метою захисту польського аграрного ринку.