Фінляндія надасть оборонне спорядження для навчання українських солдатів у межах місії ЄС

Заміна оборонної техніки, яку включили в постачання матеріалів для навчання, обійдеться країні у 78 мільйонів євро.

Фінляндія надасть оборонне спорядження для навчання українських солдатів у межах операції EUMAM в Україні.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Фінляндії.

Відповідне рішення увалив 21 квітня президент країни на підставі пропозиції фінського уряду.

"Україна потребує різних видів підтримки. Ми беремо участь у навчальній місії ЄС, навчаючи українських солдатів та надаючи необхідну матеріальну допомогу", зазначив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен.

Це вже 15 пакет військової допомоги від Фінляндії. Заміна оборонної техніки, яку включили в постачання матеріалів для навчання, обійдеться країні у 78 мільйонів євро. А вартість усіх комплектів військової техніки для України нині становить близько 990 мільйонів євро.

Міноборони країни зазначило, що для безпечного доставлення допомоги не надаватиме жодної додаткової інформації про зміст і спосіб доставлення.

Нагадаємо, найближчими тижнями США почнуть навчати українських військових користуватися танками Abrams. А литовські інструктори будуть тренувати українських військових у Німеччині.