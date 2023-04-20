В результаті вибуху у російському Бєлгороді утворилася величезна вирва

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У російському Бєлгороді, на перехресті в центрі міста, внаслідок вибуху утворилася величезна вирва радіусом 20 метрів.

Про це повідомив губернатор російської Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков.

“Є пошкодження скління у сусідньому багатоквартирному будинку, вибуховою хвилею зашкодило кілька припаркованих автомобілів та повалило стовпи лінії електропередачі”, - зазначив Гладков.

В соцмережах поширюють чисельні фото та відео з місця події.

Нагадаємо, у середині березня губернатор російської Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков заявив, що над регіоном ППО збила дві ракети.