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В результаті вибуху у російському Бєлгороді утворилася величезна вирва

Причина вибуху наразі невідома.

В результаті вибуху у російському Бєлгороді утворилася величезна вирва
Фото: Соцмережі

У російському Бєлгороді, на перехресті в центрі міста, внаслідок вибуху утворилася величезна вирва радіусом 20 метрів.

Про це повідомив губернатор російської Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков. 

“Є пошкодження скління у сусідньому багатоквартирному будинку, вибуховою хвилею зашкодило кілька припаркованих автомобілів та повалило стовпи лінії електропередачі”, - зазначив Гладков.

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В соцмережах поширюють чисельні фото та відео з місця події. 

Нагадаємо, у середині березня губернатор російської Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков заявив, що над регіоном ППО збила дві ракети

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