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Сенат Франції ухвалив резолюцію, в якій засудив депортацію українських дітей Росією

Також сенат закликав Євросоюз зібрати відповідні докази цих злочинів.

Сенат Франції ухвалив резолюцію, в якій засудив депортацію українських дітей Росією

Сенат Франції схвалив резолюцію щодо депортованих українських дітей.

Про це повідомив у телеграмі Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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"Французький Сенат закликав Європейський Союз зібрати докази примусового переміщення українських дітей до Росії, а також запровадити санкції щодо причетних до цих злочинів. У резолюції засуджується депортація українських дітей Росією та дії самої РФ, яка в адміністративний спосіб масово натуралізує, змінює імена та походження дітей, викрадених з України", - зазначив омбудсман.

Лубінець висловив сподівання, що спільними зусиллями вдасться розширити санкції проти осіб, відповідальних за депортацію українських дітей. "Перша хвиля санкцій щодо цього питання вже є у 10-му санкційному пакеті ЄС, ухваленому наприкінці лютого", - додав омбудсман.

Нагадаємо, 20 квітня Офіс Генпрокурора повідомив, що "вагнерівці" разом з Пригожиним депортували з Бахмута чотири сім’ї з дітьми. 

Днями заступник керівника уряду РФ Тетяна Голікова заявила, що Росія хоче депортувати понад 26 тисяч дітей з окупованих територій України.

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