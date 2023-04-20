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Росіяни вбили двох жителів Запорізької області, ще одна людина перебуває у лікарні

У Малій Токмачці 54-річний чоловік та 65-річна жінка загинули на власному подвір'ї.

Росіяни вбили двох жителів Запорізької області, ще одна людина перебуває у лікарні
Фото: EPA/UPG

Через російські обстріли у Малій Токмачці Запорізької області загинули двоє людей.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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"Російський снаряд забрав життя родини у Малій Токмачці: 54-річний чоловік та 65-річна жінка загинули на власному подвір'ї", - зазначив Малашко.

Він додав, що також під час артилерійського обстрілу у Кам'янському була поранена 62-річна жінка. Вона якраз поверталася додому з отриманим хлібом для себе та своїх сусідів. 

"Евакуаційна група вже доставила її до медичної установи, де надається вся необхідна допомога", - додав очільник Запорізької області.

Прокуратура області розпочала досудове розслідування.

Нагадаємо, 20 квітня після обіду російські окупаційні війська обстріляли Берислав Херсонської області,поранено жителя, місто і район без світла. Також рашисти вдарили по прикордонню Чернігівщини. Одна людина загинула, дві поранені.

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