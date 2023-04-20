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Залужний і глава Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі обговорили пріоритетні для України напрямки щодо озброєння

Також ішлося про необхідні для нашої держави військову техніку та боєприпаси.

Залужний і глава Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі обговорили пріоритетні для України напрямки щодо озброєння
Фото: Валерій Залужний

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову із Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це йдеться в дописі Залужного на його сторінках у соцмережах.

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Розмова відбулася напередодні чергового засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн".

За словами Головнокомандувача ЗСУ, із Каволі обговорили пріоритетні для України напрямки щодо озброєння, техніки та боєприпасів. 

"Поінформував генерала Каволі про оперативну обстановку на фронті. Домовилися надалі продовжувати діалог і активно взаємодіяти. Вдячний за стійку підтримку та допомогу", - додав Залужний.

Нагадаємо, попередня розмова з Залужного й Каволі відбулася наприкінці березня. Тоді йшлося про постачання озброєння та боєприпасів.

Тим часом Данія і Нідерланди планують передати Україні 14 танків Leopard 2 на початку наступного року.

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