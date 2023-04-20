Залужний і глава Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі обговорили пріоритетні для України напрямки щодо озброєння

Також ішлося про необхідні для нашої держави військову техніку та боєприпаси.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову із Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це йдеться в дописі Залужного на його сторінках у соцмережах.

Розмова відбулася напередодні чергового засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн".

За словами Головнокомандувача ЗСУ, із Каволі обговорили пріоритетні для України напрямки щодо озброєння, техніки та боєприпасів.

"Поінформував генерала Каволі про оперативну обстановку на фронті. Домовилися надалі продовжувати діалог і активно взаємодіяти. Вдячний за стійку підтримку та допомогу", - додав Залужний.

Нагадаємо, попередня розмова з Залужного й Каволі відбулася наприкінці березня. Тоді йшлося про постачання озброєння та боєприпасів.

Тим часом Данія і Нідерланди планують передати Україні 14 танків Leopard 2 на початку наступного року.