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Космічне агентство України озвучило "найбільш імовірну" причину вчорашнього спалаху в Києві

Пік зорепаду для Землі ще попереду. 

Космічне агентство України озвучило "найбільш імовірну" причину вчорашнього спалаху в Києві
Ймовірний район падіння
Фото: Державне космічне агентство

Найбільш імовірною причиною вчорашнього спалаху в Києві було падіння метеориту з потоку Лірид. Головний центр спеціального контролю Державного космічного агентства України зафіксував високоенергетичну акустичну подію о 21:57. 

Розрахункове місце епіцентру вибуху розташоване в Київській області. Про це йдеться у повідомленні Державного космічного агентства. 

"Щороку у квітні Земля проходить через шлейф комети Тетчер, яка залишає метеорний потік Ліриди. Ліриди – це дуже швидкі і яскраві метеори, які спричиняє шлейф комети Тетчер", – зазначили в агентстві.

Там додали, що Ліриди не залишають довгих палаючих слідів, коли проносяться через атмосферу Землі, їхня ознака – яскраві спалахи, або так звані вогненні кулі. Метеорний потік Ліриди – один з найдавніших, що відомі людству. 

Агентство попередило, що пік зорепаду припаде на 21 квітня. Земля потрапила у шлейф комети Тетчера 15 квітня і вийде з нього 29 квітня. Пік зорепада припадає на 21 квітня. Схоже із Києвом явище цьоого лютого було у Франції – там теж упав метеор, який згорів у атмосфері. 

Учора близько 22 години небо над Києвом і околицями освітилися зеленим світлом, деякі користувачі соцмереж писали про почутий вибух. Після цього залунала тривога. Повітряні сили повідомили, що світло могло бути повʼязаним із падінням супутника чи метеорита. Однак Роб Маргетта з Управління комунікацій NASA сказав BBC, що супутник все ще перебував на орбіті в той час, коли спостерігали спалах, а падіння мало відбутися вночі. 

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