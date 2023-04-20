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Сьогодні Київ розірве договір оренди землі з посольством РФ, – Кличко

Київрада також звернеться до уряду щодо повернення майна "дипустанови" до власності української держави.

Сьогодні Київ розірве договір оренди землі з посольством РФ, – Кличко
Фото: kyiv.klichko.org

Сьогодні Київська мміська рада повинна розглянути питання розірвання договору оренди землі з посольством Росії.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко на початку засідання.

"Я думаю, тут рішення буде одностайним. Ми і договір оренди розірвемо, і звернемось до уряду щодо повернення майна «дипустанови» російських варварів до власності української держави", – сказав він.

Також на сьогоднішньому засіданні депутати планують розірвати і договори оренди землі на Володимирському узвозі – щоб унеможливити будівництво на ньому та не допустити спотворення схилів, що входять до буферної зони Святої Софії – спадщини ЮНЕСКО.

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Мер також повідомив, що Київ розпочинає процедуру створення Меморіалу захисників України.

"Сьогодні Київ дасть старт розробці документації щодо створення національного військового кладовища у Биківні. За його створення відповідає держава і місце визначив уряд. Столиця ж готова всіма можливими способами сприяти створенню меморіалу наших героїв.  Раніше ми підтримали пропозицію уряду щодо створення військового кладовища на Лисій горі. Але у громадськості вона підтримки не знайшла. Тому тепер ідеться про Биківню. 8 гектарів землі в цій місцевості – у власності міста. І сьогодні ми відведемо їх і, фактично, розпочнемо процедуру організації меморіалу. Поруч – близько 90 гектарів – земля державна. Відтак, загальна площа національного меморіального кладовища захисників сягне майже 100 гектарів", – зазначив Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посольство Росії в Україні може позбутись права на оренду земельної ділянки за адресою Повітрофлотський проспект, 27 у Солом’янському районі столиці. Це рішення обумовлене розірванням дипломатичних відносин з РФ та повномасштабним вторгненням Росії до України.

У день повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, Україна розірвала дипломатичні відносини з РФ.

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