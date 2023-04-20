Пакистан почав купувати російську нафту зі знижкою

Очікується, що імпорт досягне 100 тис. барелів на день. Йдеться про сиру нафту, а не про очищене паливо.

Пакистан зробив перше замовлення на російську нафту зі знижкою.

Про це повідомляє Reuters.

Пакистан розмістив своє перше замовлення на російську сиру нафту за зниженими цінами згідно з новою угодою, укладеною між Ісламабадом і Москвою.

Перший вантаж має прибути до порту Карачі в травні.

Угода передбачає, що Пакистан буде купувати лише сиру нафту, а не очищене паливо. Очікується, що імпорт досягне 100 тис. барелів на день, якщо перша транзакція пройде без проблем.

Спочатку російську нафту перероблятиме Pakistan's Refinery Limited (PRL). Інші заводи планується підключити пізніше.

У січні міністр енергетики Росії Микола Шульгінов очолив делегацію в Ісламабаді для проведення переговорів щодо цієї угоди. Тоді він повідомив, що експорт нафти до Пакистану може початися після березня.

Нагадаємо, раніше “Група семи” G7 заявила, що буде утримувати ліміт ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Ціна збережеться попри зростання світових цін на нафту.