Володимир Кривенко: "У нас нормального дядька, з досвідом, використовують просто до кінця. А я, навпаки, беріг би таких"
Володимир Кривенко: "У нас нормального дядька, з досвідом, використовують просто до кінця. А я, навпаки, беріг би таких"
Грім з неба. Нові проблеми в повітрі
Грім з неба. Нові проблеми в повітрі
У Карпатах відновлять закинутий пункт пропуску, який не працював 13 років
У Карпатах відновлять закинутий пункт пропуску, який не працював 13 років
У КМВА заявили, що спалах у небі Києва міг бути повʼязаним із падінням супутника (доповнено)
У КМВА заявили, що спалах у небі Києва міг бути повʼязаним із падінням супутника (доповнено)
​На війні загинув екснардеп із Тернопільщини Олег Барна (оновлення)
​На війні загинув екснардеп із Тернопільщини Олег Барна (оновлення)
«Люксембург, Люксембург»: хороший тато, поганий тато
«Люксембург, Люксембург»: хороший тато, поганий тато
У Генштабі оцінили втрати ворога з початку широкомасштабної війни у 183 750 осіб
У Генштабі оцінили втрати ворога з початку широкомасштабної війни у 183 750 осіб
На следующей неделе в Раде создадут пропрезидентскую группу "Наша Украина"
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
ГоловнаСвіт

Пакистан почав купувати російську нафту зі знижкою

Очікується, що імпорт досягне 100 тис. барелів на день. Йдеться про сиру нафту, а не про очищене паливо.

Пакистан почав купувати російську нафту зі знижкою
Фото: ukrinform.ua

Пакистан зробив перше замовлення на російську нафту зі знижкою. 

Про це повідомляє Reuters. 

Пакистан розмістив своє перше замовлення на російську сиру нафту за зниженими цінами згідно з новою угодою, укладеною між Ісламабадом і Москвою. 

Перший вантаж має прибути до порту Карачі в травні.

Угода передбачає, що Пакистан буде купувати лише сиру нафту, а не очищене паливо. Очікується, що імпорт досягне 100 тис. барелів на день, якщо перша транзакція пройде без проблем. 

Спочатку російську нафту перероблятиме Pakistan's Refinery Limited (PRL). Інші заводи планується підключити пізніше. 

У січні міністр енергетики Росії Микола Шульгінов очолив делегацію в Ісламабаді для проведення переговорів щодо цієї угоди. Тоді він повідомив, що експорт нафти до Пакистану може початися після березня.

Нагадаємо, раніше “Група семи” G7 заявила, що буде утримувати ліміт ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Ціна збережеться попри зростання світових цін на нафту.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies