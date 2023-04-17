G7 утримає ліміт ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, − Reuters

“Група семи” (G7) збереже максимальну ціну на російську нафту, що добувається морем, у розмірі 60 доларів США за барель.

Про це пише Reuters з посиланням на офіційного представник коаліції.

Ціна збережеться попри зростання світових цін на нафту та заклики деяких країн знизити максимальну ціну, щоб обмежити доходи Москви.

“G7 та Австралія прийняли рішення зберегти обмеження протягом останніх кількох тижнів після перегляду ціни в 60 доларів, встановленої в грудні з метою зменшити здатність Москви фінансувати свою війну в Україні”, − сказав чиновник на умовах анонімності.

Це сталося після чотирьох тижнів підвищення базових цін на нафту, чому сприяло скорочення видобутку, оголошене ОПЕК, яка об’єднує Організацію країн-експортерів нафти та союзників на чолі з Росією, а також відновлення споживання Китаєм.

У понеділок ринок консолідувався, ф’ючерси на нафту Brent і США трималися вище 80 доларів за барель. Російська нафта продається зі знижкою близько 30 доларів до Brent.

За словами чиновника, представники коаліції прийшли до висновку, що обмеження ціни спрацьовує як на обмеження російських доходів, так і на збереження стабільності енергетичного ринку. Вони продовжуватимуть координацію для забезпечення ефективного моніторингу та виконання.

Коаліція також посилить боротьбу з ухиленням від обмеження цін і санкцій, накладених на Росію, включно з використанням шахрайства для отримання доступу до страхування та інших коаліційних послуг щодо нафти, що продається понад встановлену межу.

Постачальникам послуг нададуть вказівки про ймовірні ознаки ухилення, наприклад, маніпуляції з відстеженням місцезнаходження суден або неврахування витрат на доставку, фрахт, митницю та страхування окремо від самої нафти.

Ліміт цін на нафту забороняє компаніям G7 і Європейського Союзу надавати послуги з транспортування, страхування та фінансування російської нафти та нафтопродуктів, якщо вони продаються вище ліміту.

США та Великобританія також ввели обмеження на імпорт російської нафти.

Чиновник зазначив, що останній звіт Міжнародного енергетичного управління (МЕА) містить висновок, що режим санкцій G7 був ефективним, “не обмежуючи глобальні поставки нафти та продуктів, водночас обмежуючи здатність Росії отримувати експортний дохід”.

У п'ятницю МЕА повідомило, що виручка Росії від нафти в березні зросла на 1 мільярд доларів США до 12,7 мільярда доларів США, але все ще була на 43% нижчою ніж торік.

Експорт російської сирої нафти стабільно перевищував 3 мільйони барелів щодня, а світові ринки були стабільними, сказав представник G7.

Раніше повідомлялося, що рішення ОПЕК+ під керівництвом Саудівської Аравії знову скоротити видобуток нафти грає на руку Росії в енергетичній війні.