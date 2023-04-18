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Одеський дельфінарій “Немо” звинуватили в жорстокому ставленні до тварин

Схоже, фотопослуги з дикими тваринами надаються мешканцям готелю, що є негуманним та незаконним. Зоозахисна організація звернулась до поліції. 

Одеський дельфінарій “Немо” звинуватили в жорстокому ставленні до тварин
Фото: UAnimals

Зоозахисна організація UAnimals звинуватила одеський дельфінарій “Немо” у продовженні жорстокого ставлення до тварин. 

“Вчора, 17 квітня, блогерка під ніком st.makeeva.family опублікувала в тік-току відео з готельного номера Nemo Hotel Resort & SPA. На цьому відео видно, що в готельному номері є морські котики, яких, імовірно, надали з дельфінарію для фотосесії. Допис спричинив хвилю обурення. Ми отримали шквал повідомлень та тисячі позначок із проханням запобігти знущанню над тваринами”, - йдеться в повідомленні.

В організації заявили, що вважають таку ситуацію неприпустимою, тож подали заяву до поліції за частиною 12 статті 25 Закону України, яка забороняє надавати фотопослуги з дикими тваринами поза межами зоопарків, цирків та дельфінаріїв. 

Зазначається, що, ймовірно, фотопослуги з дикими тваринами надаються мешканцям готелю, що є негуманним та незаконним. 

 

 

Нагадаємо, росіяни перетворюють захоплені в Україні заповідники на мисливські угіддя, копальні та парковки для танків. Загарбники вже окупували двадцять заповідників в Україні.

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