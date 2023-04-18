СБУ повідомила про підозру “директору” ЗАЕС, який від’єднав електростанцію від енергосистеми України

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного російського чиновника, причетного до поширення окупаційного режиму в тимчасово захопленій частині України.

За результатами слідчих дій повідомлено про підозру “директору” Запорізької АЕС Олегу Романенку, повідомляє у Telegram СБУ.

До цього “призначення” росіянин був головним інженером Балаковської атомної електростанції у Саратовській області країни-агресора. Після захоплення українського енергооб’єкта Романенко став “директором” створеної загарбниками “експлуатуючої організації Запорізької АЕС”, яка входить до структури Росатому.

Встановлено, що у період з 11 березня до листопада минулого року він забезпечив виконання вказівки москви щодо відключення атомної електростанції від об’єднаної енергосистеми України. У подальшому “посадовець” організовував роботу атомного об’єкта в інтересах Росії. Для цього він підбурював працівників АЕС підтримати окупантів і співпрацювати з ними. У разі незгоди – погрожував “звільненням” та переслідуваннями з боку каральних органів РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Романенку підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);

ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі. Розслідування проводять за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Нагадаємо, Служба безпеки завадила російським спецслужбам отримати доступ до проєктно-конструкторської документації двох діючих українських атомних електростанцій, яка розроблялася у Харкові.