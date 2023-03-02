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СБУ блокувала доступ російських спецслужб до проєктної документації українських АЕС

Документація щодо Запорізької і Південноукраїнської АЕС зберігалася у Харківському інституті "Енергопроєкт".

СБУ блокувала доступ російських спецслужб до проєктної документації українських АЕС
Південноукраїнська АЕС
Фото: Енергоатом у Telegram

Служба безпеки завадила російським спецслужбам отримати доступ до проєктно-конструкторської документації двох діючих українських атомних електростанцій, яка розроблялася у Харкові.

Йдеться про матеріали Запорізької та Південноукраїнської АЕС, що мають стратегічне значення для безпечної експлуатації об'єктів енергетичної інфраструктури України, повідомляє у Telegram СБУ.

Ця документація зберігалася у Харківському інституті "Енергопроєкт", контрольний пакет акцій якого перебуває у власності держави. Саме тут ще у радянський період розроблялися генеральні проєкти Запорізької та Південноукраїнської АЕС, а нещодавно проєктувалися їхні модернізація і технічне переоснащення.

Оперативники спецслужби завчасно отримали інформацію про спроби окремих громадян України та підконтрольних їм комерційних структур встановити контроль над цією державною проєктною установою. Встановлено, що дійсною метою посягань було отримання у своє розпорядження проєктної документації АЕС, що створювало реальну загрозу нанесення шкоди державній, економічній та екологічній безпеці України.

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За даними слідства, до початку російської агресії у 2014 році майже третина акцій харківського проєктного інституту перебувала у власності російської комерційної структури, яка у свою чергу пов'язана зі спецслужбами країни-агресора. Після кількох перепродажів через офшорні компанії власниками цього пакета стали фізичні та юридичні особи України.

У результаті проведених слідчих дій Службою безпеки блоковано протиправні спрямування до проєктної документації з боку спецслужб рф. Архівна документація вилучена, на неї судом накладено арешт.

Наразі СБУ встановила виконавців та замовників цієї оборудки. У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ознаками ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство), перевіряється можлива причетність ділків до співпраці зі спецслужбами країни-агресора. Слідчо-оперативні дії тривають.

Документування протиправної діяльності здійснюють співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Нагадаємо, в Одесі знешкодили агентурну мережу ФСБ, серед затриманих – помічник депутата з Криму.

 

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