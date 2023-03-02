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На окупованій Запорізькій АЕС відбулася ротація персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ

Вона була запланована ще на початок лютого.

На окупованій Запорізькій АЕС відбулася ротація персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ
Фото: Енергоатом

2 березня відбулася ротація персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ на окупованій російськими військовими Запорізькій АЕС.

Про це повідомили в Держатомрегулюванні.

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Проведення цієї ротації було заплановане ще на початку лютого цього року. Однак росіяни її заблокували.

"Ротація експертів МАГАТЕ відбулася відповідно до принципів поваги до територіальної цілісності та суверенітету України, на яких наголошується у схваленій 23 лютого 2023 року резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/ES-11/6 «Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні»", - зазначили в установі.

Нагадаємо, МЗС України раніше засудило блокування Росією ротації експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС.

За інформацією МАГАТЕ, це вже п'ята команда на станції, яка працює від початку місії. Під час ротації групи фахівців агентства перетинають лінію фронту між територією, контрольованою Україною та Росією.

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