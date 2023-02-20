МАГАТЕ робить усе, аби провести ротацію експертів на ЗАЕС, - Гроссі

Крім того, очільник Агентства заявив, що буде продовжувати свої дипломатичні зусилля зі створення зони ядерної безпеки довкола станції.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі закликав сьогодні всі зацікавлені сторони докласти "конструктивних зусиль", аби відновити ротацію експертів на ЗАЕС.

Про це йдеться в заяві Гроссі, розміщеній на сайті Агентства.

За словами очільника МАГАТЕ, подальша присутність експертів місії (ISAMZ) на станції має "життєво важливе значення".

Наразі ротацію трьох фахівців, які присутні на ЗАЕС від початку січня, відкладено вже більш ніж на два тижні, а нова команда перебуває в Україні.

"Ситуація з ядерною безпекою в Україні, особливо на Запорізькій АЕС, продовжує залишатися небезпечною та непередбачуваною. ISAMZ відіграв ключову роль у захисті цього великого ядерного об'єкта із шістьма реакторами під час війни. Їхня присутність сприяє підтримці ядерної безпеки та фізичної безпеки, що відповідає загальним інтересам. Агентство робить все можливе, щоб якнайшвидше провести туди безпечну ротацію наших співробітників. Їхня безпека та безпека є моїм головним пріоритетом", - сказав Гроссі.

Він додав, що нещодавні заяви та позиції Росії та України "відображають їхні протилежні погляди на ситуацію", але важливо "підходити до цього в практичному дусі, враховуючи важливість місії для людей в Україні та за її межами".

За інформацією МАГАТЕ, це вже пята команда на ЗАЕС, яка працює від початку місії. Під час ротації групи фахівців агентства перетинають лінію фронту між територією, контрольованою Україною та Росією.

Гроссі також заявив, що попри збереження загроз ядерній безпеці він "сповнений рішучості узгодити і ввести зону ядерної безпеки та захисту навколо ЗАЕС якнайшвидше, навіть незважаючи на те, що переговори з Україною та Російською Федерацією просуваються повільніше, ніж він сподівався", йдеться на сайті МАГАТЕ.

"Я продовжуватиму свої дипломатичні зусилля доти, доки зону не буде встановлено. Практично щодня нам нагадують про необхідність додаткових заходів захисту Запорізької АЕС", - зазначив очільник Агентства.

Нагадаємо, напередодні Міністерство закордонних справ засудило блокування Росією ротації експертів Міжнародного агентства з атомної енергії на ЗАЕС.

Нещодавно в Енергоатомі повідомили, що росіянам вчергове не вдалося налагодити роботу на захопленій Запорізькій атомній електростанції.