З морських портів України вийшли 10 суден з агропродукцією для країн Африки і Азії

З 1 серпня 2022 року з портів Одещини вийшли 757 суден.

Із морських портів Одеської області 18-19 лютого 2023 року вийшло 10 суден, які доставлять 361,2 тис. тонн агропродукції.

"За вихідні з портів Великої Одеси вийшли 10 суден з 361,2 тис. тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи", – повідомляє у Facebook Міністерство інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, з порту "Чорноморськ" вийшло п'яте судно у межах програми Grain From Ukraine – балкер VALSAMITIS, який доставить 25 тис. тонн української пшениці до Кенії та 5 тис. тонн до Ефіопії.

Також з порту “Одеса” вийшов балкер ROYAL STAR, який зафрахтовано Всесвітньою продовольчою програмою ОНН (ВПП ООН). Судно доставить 25 тис. тонн української пшениці до Афганістану.

Загалом, з 1 серпня 2022 року з портів Одещини вийшли 757 суден, які доставили 21,9 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, Україна закликала світ відреагувати на блокування “зернового коридору” Росією.