В порту ”Чорноморськ” завантажують п'яте судно в рамках програми Grain From Ukraine

Балкер доставить 25 тисяч тонн української пшениці до Кенії та 5 тисяч тонн до Ефіопії.

В рамках програми Grain From Ukraine балкер VALSAMITIS доставить 25 тисяч тонн української пшениці до Кенії та 5 тисяч тонн до Ефіопії. Балкер вже завантажують в порту “Чорноморськ”.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

“Окрім цього, сьогодні вранці порт ️”Одеса” прийняв балкер ROYAL STAR, який також повезе гуманітарну пшеницю”, - зазначили у міністерстві.

Наразі йде розвантаження 4-го судна в рамках цієї програми в порту Джибуті. Балкер АMIRA HANA доставив для Ефіопії 30 тисяч тонн української пшениці.

Сумарно в межах програми 110 тис. тонн української пшениці вже отримали одні з найбільш соціально вразливих країн Африки – Ефіопія та Сомалі.

З 1 серпня в рамках “Зернової ініціативи” з портів Великої Одеси вийшли 746 суден, які експортували 21,5 мільйона тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, 5,5 млн тонн зернових, олійних культур та продуктів їхньої переробки експортувала Україна за січень цього року.