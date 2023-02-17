Жителів Києва та області попередили про можливі стабілізаційні відключення світла на вихідних

На вихідних 18-19 лютого у Києві та Київській області можливі стабілізаційні відключення світла.

Про це повідомляє ДТЕК.

У компанії пояснили це проведенням ремонтних робіт.

Також ДТЕК оприлюднив графік і райони можливих обмежень:

субота: з 9:00 до 22:00 в частині Лівого берегу та в Голосіївському районі.

неділя: з 8:00 до 13:00 в Голосіївському, Солом’янському, Дарницькому, Дніпровському районах.

Крім того, через ремонти на Київщині відключення за графіками можливі в частині Бучанського району. На вихідних електропостачання буде обмежуватись з 6:00 до 22:00.

Нагадаємо, 17 лютого НЕК "Укренерго" проводила у Києві заміри електроспоживання, аби визначити актуальні показники споживання електроенергії в столиці.