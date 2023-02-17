Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
На Полтавщині працює ППО, у Кременчуці чути вибухи
На Полтавщині працює ППО, у Кременчуці чути вибухи
Окупанти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині (оновлено)
Окупанти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині (оновлено)
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Колишній архімандрит Житомирської єпархії УПЦ служить у московському монастирі
Колишній архімандрит Житомирської єпархії УПЦ служить у московському монастирі
Мережа "Ашан" безкоштовно постачала товари російській армії на окупованих територіях України
Мережа "Ашан" безкоштовно постачала товари російській армії на окупованих територіях України
Міграційна служба скасувала громадянство єпископа Гедеона та ще чотирьох представників УПЦ МП, — джерела
Міграційна служба скасувала громадянство єпископа Гедеона та ще чотирьох представників УПЦ МП, — джерела
Обмін полоненими: з російської неволі повернули іще 101 українця
Обмін полоненими: з російської неволі повернули іще 101 українця
ГоловнаЕкономікаДержава

Жителів Києва та області попередили про можливі стабілізаційні відключення світла на вихідних

Це пояснили проведенням ремонтних робіт.

Жителів Києва та області попередили про можливі стабілізаційні відключення світла на вихідних
Фото: EPA/UPG

На вихідних 18-19 лютого у Києві та Київській області можливі стабілізаційні відключення світла.

Про це повідомляє ДТЕК.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

У компанії пояснили це проведенням ремонтних робіт. 

Також ДТЕК оприлюднив графік і райони можливих обмежень:

  • субота: з 9:00 до 22:00 в частині Лівого берегу та в Голосіївському районі.
  • неділя: з 8:00 до 13:00 в Голосіївському, Солом’янському, Дарницькому, Дніпровському районах.

Крім того, через ремонти на Київщині відключення за графіками можливі в частині Бучанського району. На вихідних електропостачання буде обмежуватись з 6:00 до 22:00.

Нагадаємо, 17 лютого НЕК "Укренерго" проводила у Києві заміри електроспоживання, аби визначити актуальні показники споживання електроенергії в столиці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також