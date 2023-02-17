У Києві компанія ухилилась від сплати 123 млн грн оренди за дві земельні ділянки, - БЕБ

Детективи стверджують, що компанія протягом кількох років умисно не зазначала нормативну грошову оцінку земельних ділянок у податковій декларації.

У Києві компанія ухилилась від сплати 123 млн грн оренди за дві земельні ділянки.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в м. Києві та Київській області арештували корпоративні права компанії у вигляді 100% частки статутного капіталу, вартістю майже 178 млн грн. Арешт накладений для забезпечення відшкодування завданих державі збитків.

Зазначається, що у межах досудового розслідування згадане товариство викрито в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Службові особи компанії, з метою ухилення від сплати податків, з 2017 по 2019 роки, умисно та протиправно не зазначили нормативну грошову оцінку земельних ділянок у податковій декларації.

Це призвело до ухилення від сплати 123 млн грн орендної плати за дві земельні ділянки площею понад 40 Га у Дарницькому районі столиці.

Наразі на корпоративні права товариство накладено арешт. Вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі.

Нагадаємо, нещодавно старшого детектива БЕБ по Києву та області піймали на хабарі, у зв’язку з чим керівника Теруправління відсторонили. За 1 200 доларів на місяць він “консультував” організаторів мережі нелегальних ігрових залів та обіцяв їм “вирішити проблемні питання у Бюро”.