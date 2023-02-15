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Нацбанк за 2022 рік заблокував 4,5 тис. шахрайських сайтів

Основними авторами таких фішингових сайтів в Україні є спецслужби РФ.

Нацбанк за 2022 рік заблокував 4,5 тис. шахрайських сайтів
Фото: пресслужба НБУ

Національний банк України за 2022 рік виявив та заблокував 4,5 тис. шахрайських сайтів, які дублюють державні для заволодіння даними українців.

Про це повідомив на брифінгу заступник голови НБУ Олексій Шабан, передає "Інтерфакс-Україна".

"Минулого року НБУ виявив близько 4,5 тис. таких (шахрайських) ресурсів і це набагато більше, ніж це було у 2021 році", - зазначив він.

З його слів, основними авторами таких фішингових сайтів в Україні є спецслужби РФ.

"Якщо до повномасштабного вторгнення кіберполіція фіксувала 15-20 тис. звернень громадян щодо фінансового шахрайства, то 2022 року ця статистика значно зросла", - додав Шабан.

Він також зазначив, що завдяки загальній системі НБУ, Національному координаційному центру кібербезпеки та "Київстару", момент від виявлення таких сайтів до їх блокування майна на державному рівні становить 15 хвилин.

"Ми знаходимо такі ресурси та вносимо їх у систему блокування... Система дозволяє оскаржити внесення ресурсу до заблокованих, але за місяць роботи ми жодної такої скарги не отримали", - зазначив він.

Загальний проєкт покликаний зменшити перехід користувачів на шахрайські сайти шляхом перенаправлення їх на сторінку із попередженням, що сайт створений зловмисниками. За даними НБУ, за перший місяць зафіксовано близько 120 тисяч унікальних переходів на цю сторінку.

Нагадаємо, раніше Нацбанк попереджав про шахрайський сайт під виглядом BankID.

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