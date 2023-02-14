Крім Польщі українці можуть оформити паспортні документи і в Туреччині, - ДМС

Відтепер українці можуть оформити паспортні документи у Туреччині.

Про це повідомили в Державній міграційні службі України.

Із 14 лютого приймати заяви почали у Стамбулі. "У турецькому місті працюють два мобільних комплекси - спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою "Паспортний сервіс" Наразі можна записатися в електронну чергу, обрати для себе зручний день та час і особисто приїхати для подачі документів" - зазначили в ДМС.

Серед доступних послуг:

оформлення ID-картки чи закордонного паспорту (зокрема, замість втраченого або викраденого);

обмін ID-картки чи закордонного паспорту (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);

одночасне оформлення закордонного паспорту та ID-картки.

"Зазначимо, що оплата послуг здійснюється на місці за допомогою онлайн-сервісу (оплата готівкою наразі відсутня). Для цього необхідно мати при собі смартфон та банківську картку або її реквізити", - додали в міграційні службі.

Нагадаємо, днями в ДМС повідомили, що українці з 14 років можуть вперше оформити ID-картку в Польщі.

З 1 грудня 2022 року українці отримали змогу оформляти паспортні документи у польському місті Вроцлав.