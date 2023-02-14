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Сирія відкриє для ООН два пункти пропуску з Туреччиною, аби полегшити надходження допомоги

Дозвіл діятиме три місяці.

Сирія відкриє для ООН два пункти пропуску з Туреччиною, аби полегшити надходження допомоги
Наслідки смертоносного землертусу у Туреччині
Фото: ЕРА/UPG

Президент Сирії Башар Асад дозволив ООН доставляти допомогу на контрольований опозицією північний захід Сирії через два пункти пропуску з Туреччиною протягом трьох місяців.

Про це заявив у понеділок генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, пише Reuters.

Асад погодився відкрити контрольно-пропускні пункти Баб-аль-Салам і Аль-Раі.

“Оскільки кількість жертв землетрусу 6 лютого продовжє зростати, доставка продовольства, здоров’я, харчування, захисту, житла, зимових запасів та інших життєво необхідних речей для всіх мільйонів людей, які постраждали, є надзвичайно актуальною”, – сказав Гутерреш.

Відкриття цих пунктів пропуску дозволить допомозі швидше надходити.

Видання зазначає, що ця згода надійшла аж через тиждень після землетрусу, який забрав життя понад 37 тисяч людей у Туреччині та Сирії.

ООН вже має мандат Ради Безпеки на використання прикордонного переходу Баб аль-Хава. Організація використовує цей маршрут з 2014 року для доставки допомоги мільйонам людей, які її потребують.

Нагадаємо, економічні втрати Туреччини від землетрусів оцінюються у 84 млрд доларів. Від землетрусів серйозно постраждали 13,5 млн людей на південному сході Туреччини і у Сирії.

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