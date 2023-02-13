Крилаті пацієнти. Від кого і для чого рятують кажанів в Українському центрі реабілітації рукокрилих
Крилаті пацієнти. Від кого і для чого рятують кажанів в Українському центрі реабілітації рукокрилих
Московський монастир для українських зрадників?
Московський монастир для українських зрадників?
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Сніговий спротив: у Маріуполі влаштували проукраїнський флешмоб
Сніговий спротив: у Маріуполі влаштували проукраїнський флешмоб
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
Індексація пенсій відбудеться з 1 березня, - Мінсоцполітики
Індексація пенсій відбудеться з 1 березня, - Мінсоцполітики
ГоловнаСвіт

Цього тижня Європарламент може ухвалити резолюцію щодо лікування Саакашвілі за кордоном

Голосування має відбутися 15 лютого.

Цього тижня Європарламент може ухвалити резолюцію щодо лікування Саакашвілі за кордоном
Фото: Скрін з відео

У Європарламенті пройшли дебати стосовно лікування екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі на лікування за кордон.

Про це повідомляє видання “Грузія онлайн”.

В середу, 15 лютого, депутати голосуватимуть за резолюцію, підготовлену п'ятьма політичними групами: “Європейською народною партією”, Renew Group, “Соціал-демократів”, “Зелені/Європейський вільний альянс”, “Група європейських консерваторів та реформаторів”.

Ці групи, серед яких політичний партнер правлячої партії “Грузинська мрія”, закликають перевести політика на лікування за кордон. 

Як наголошується у резолюції, лише реальна реформа правосуддя дасть Грузії можливість подолати поляризацію в політиці, ЗМІ, бізнесі та громадськості та сприятиме виконанню головних рекомендацій ЄС для набуття статусу кандидата.

Також у резолюції від Renew Group президента Зурабішвілі закликають скористатися конституційним правом для вирішення питання.

Підготовлений “Групою європейських консерваторів та реформаторів” та “Європейською народною партією” текст вказує на “особисту роль олігарха Бідзини Іванішвілі” у погіршенні стану Саакашвілі та закликає запровадити проти нього санкції.

Очікується, що остаточний текст резолюції стане відомим під час голосування - 15 лютого.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 6 лютого прийняла Постанову про звернення Верховної Ради до Грузії, Європейського парламенту, Ради Європейського Союзу, Європейської Комісії, Парламентської Асамблеї Ради Європи та парламентів держав-членів Європейського Союзу щодо необхідності негайного переведення третього Президента Республіки Грузія (2004 – 2013 рр.), громадянина України Міхеіла Ніколозовича Саакашвілі на лікування за кордон.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також