Цього тижня Європарламент може ухвалити резолюцію щодо лікування Саакашвілі за кордоном

У Європарламенті пройшли дебати стосовно лікування екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі на лікування за кордон.

Про це повідомляє видання “Грузія онлайн”.

В середу, 15 лютого, депутати голосуватимуть за резолюцію, підготовлену п'ятьма політичними групами: “Європейською народною партією”, Renew Group, “Соціал-демократів”, “Зелені/Європейський вільний альянс”, “Група європейських консерваторів та реформаторів”.

Ці групи, серед яких політичний партнер правлячої партії “Грузинська мрія”, закликають перевести політика на лікування за кордон.

Як наголошується у резолюції, лише реальна реформа правосуддя дасть Грузії можливість подолати поляризацію в політиці, ЗМІ, бізнесі та громадськості та сприятиме виконанню головних рекомендацій ЄС для набуття статусу кандидата.

Також у резолюції від Renew Group президента Зурабішвілі закликають скористатися конституційним правом для вирішення питання.

Підготовлений “Групою європейських консерваторів та реформаторів” та “Європейською народною партією” текст вказує на “особисту роль олігарха Бідзини Іванішвілі” у погіршенні стану Саакашвілі та закликає запровадити проти нього санкції.

Очікується, що остаточний текст резолюції стане відомим під час голосування - 15 лютого.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 6 лютого прийняла Постанову про звернення Верховної Ради до Грузії, Європейського парламенту, Ради Європейського Союзу, Європейської Комісії, Парламентської Асамблеї Ради Європи та парламентів держав-членів Європейського Союзу щодо необхідності негайного переведення третього Президента Республіки Грузія (2004 – 2013 рр.), громадянина України Міхеіла Ніколозовича Саакашвілі на лікування за кордон.