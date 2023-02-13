Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Сніговий спротив: у Маріуполі влаштували проукраїнський флешмоб
Сніговий спротив: у Маріуполі влаштували проукраїнський флешмоб
Крилаті пацієнти. Від кого і для чого рятують кажанів в Українському центрі реабілітації рукокрилих
Крилаті пацієнти. Від кого і для чого рятують кажанів в Українському центрі реабілітації рукокрилих
Індексація пенсій відбудеться з 1 березня, - Мінсоцполітики
Індексація пенсій відбудеться з 1 березня, - Мінсоцполітики
Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
Московський монастир для українських зрадників?
Московський монастир для українських зрадників?
ГоловнаСвіт

У Румунії зафіксували землетрус магнітудою 5,2, його відчули у Сербії та Болгарії

Це другий великий струс земної кори, зареєстрований у країні за останні два роки.

У Румунії зафіксували землетрус магнітудою 5,2, його відчули у Сербії та Болгарії
Фото: Анадолу

Землетрус магнітудою 5,2 стався в понеділок, 13 лютого, у Румунії, повідомляє Hot News.

За даними Національного науково-дослідного інституту фізики Землі, землетрус зафіксували о 16.58 у повіті Горж на глибині 13,2 кілометра. Це другий великий землетрус, зареєстрований у країні за останні два роки. Поштовхи були відчутні також у Сербії та Болгарії.

Сербські ЗМІ оприлюднили розповіді жителів, які відчули підземні поштовхи. Болгарські медіа писали, що землетрус відчувався у містах на березі Дунаю.

Нагадаємо, 11 лютого на заході Грузії стався землетрус магнітудою 4,3 бала. А 6 лютого в Туреччині та Сирії менш ніж за 12 годин після першого відбувся другий потужний землетрус. Його оцінили в 7,7 бала за шкалою Ріхтера.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також