У Румунії зафіксували землетрус магнітудою 5,2, його відчули у Сербії та Болгарії

Це другий великий струс земної кори, зареєстрований у країні за останні два роки.

Землетрус магнітудою 5,2 стався в понеділок, 13 лютого, у Румунії, повідомляє Hot News.

За даними Національного науково-дослідного інституту фізики Землі, землетрус зафіксували о 16.58 у повіті Горж на глибині 13,2 кілометра. Це другий великий землетрус, зареєстрований у країні за останні два роки. Поштовхи були відчутні також у Сербії та Болгарії.

Сербські ЗМІ оприлюднили розповіді жителів, які відчули підземні поштовхи. Болгарські медіа писали, що землетрус відчувався у містах на березі Дунаю.

Нагадаємо, 11 лютого на заході Грузії стався землетрус магнітудою 4,3 бала. А 6 лютого в Туреччині та Сирії менш ніж за 12 годин після першого відбувся другий потужний землетрус. Його оцінили в 7,7 бала за шкалою Ріхтера.